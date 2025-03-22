Умерла актриса Лариса Голубкина

В возрасте 85 лет умерла народная артистка Лариса Голубкина. Об этом сообщил в Telegram телеведущий Андрей Малахов. Причину смерти и другие подробности он не привел.

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Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Лариса Голубкина

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина»,— написал телеведущий.

Лариса Голубкина окончила Московское музыкально-педагогическое училище и ГИТИС. Дебютировала в кино в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» в 1962 году. На ее счету более двух десятков ролей, в том числе в кинолентах «Дайте жалобную книгу» (1965), «Сказка о царе Салтане» (1966), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979) и серии фильмов «Освобождение» (1968, 1969, 1970, 1971).

С 1964 года служила в Театре Российской армии. В качестве приглашенного артиста также работала в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина. В 1991 году получила звание народной артистки. Была членом жюри Всероссийского конкурса актерской песни имени Андрея Миронова. Также гастролировала в России и за границей с пианистами Александром Бисеровым и Александром Сариевым.