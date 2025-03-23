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Коммерсантъ FM
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Арестованный мэр Стамбула Имамоглу призвал сторонников к протестам

Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал местных жителей выйти на массовые акции протеста. Он подчеркнул, что населению именно сейчас необходимо бороться за свободу. В качестве места сбора демонстрантов политик рассмотрел площадь Сараджане в Стамбуле и площади демократии в других турецких городах.

Фото: Murad Sezer / Reuters

Фото: Murad Sezer / Reuters

«Я призываю нашу нацию бороться за права с чувством ответственности. Эта борьба за права — вопрос будущего нашей нации и наших детей. Убедитесь, что вы проголосовали сегодня за будущее Турции»,— написал господин Имамоглу в социальной сети X.

По его словам, сегодня республика «проснулась» от великого предательства. «Этот судебный процесс не является таковым. Это полная внесудебная казнь»,— убежден мэр Стамбула.

Чем известен мэр Стамбула Экрем Имамоглу

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В среду, 19 марта, Экрема Имамоглу задержали по подозрению в коррупции. В ответ на это по всей Турции начались акции протеста в его поддержку. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы.

В ночь на 23 марта полиция на демонстрациях задержала 323 человека. Позднее стало известно об аресте господина Имамоглу. Помимо дела о коррупции и мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир, его обвинили в сотрудничестве с террористами.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбул снимают с выборов».

Фотогалерея

Протесты в Турции

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Участник акции протеста в Стамбуле

Участник акции протеста в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Демонстранты вывешивают баннер с изображением мэра Экрема Имамоглу

Демонстранты вывешивают баннер с изображением мэра Экрема Имамоглу

Фото: Francisco Seco / AP

Участники акции требуют немедленно освободить мэра Имамоглу

Участники акции требуют немедленно освободить мэра Имамоглу

Фото: Murad Sezer / Reuters

Протестующий бросает пиротехнику в сторону сотрудников полиции

Протестующий бросает пиротехнику в сторону сотрудников полиции

Фото: Khalil Hamra / AP

Только в Стамбуле в ночь на 23 марта на улицы вышли около 550 тыс. человек

Только в Стамбуле в ночь на 23 марта на улицы вышли около 550 тыс. человек

Фото: Khalil Hamra / AP

323 человека были задержаны по всей стране в ходе акций протеста

323 человека были задержаны по всей стране в ходе акций протеста

Фото: Khalil Hamra / AP

Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях страны

Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях страны

Фото: Khalil Hamra / AP

Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы

Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Стамбуле один из полицейских пострадал в результате нападения с использованием кислоты

В Стамбуле один из полицейских пострадал в результате нападения с использованием кислоты

Фото: Francisco Seco / AP

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона»

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона»

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения стамбульской полиции с протестующими

Столкновения стамбульской полиции с протестующими

Фото: Murad Sezer / Reuters

По словам источника «Ъ», цель властей — не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития

По словам источника «Ъ», цель властей — не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения полиции и протестующих в Стамбуле

Столкновения полиции и протестующих в Стамбуле

Фото: Khalil Hamra / AP

Утром 23 марта суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции

Утром 23 марта суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции

Фото: Francisco Seco / AP

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Участник акции протеста в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Демонстранты вывешивают баннер с изображением мэра Экрема Имамоглу

Фото: Francisco Seco / AP

Участники акции требуют немедленно освободить мэра Имамоглу

Фото: Murad Sezer / Reuters

Протестующий бросает пиротехнику в сторону сотрудников полиции

Фото: Khalil Hamra / AP

Только в Стамбуле в ночь на 23 марта на улицы вышли около 550 тыс. человек

Фото: Khalil Hamra / AP

323 человека были задержаны по всей стране в ходе акций протеста

Фото: Khalil Hamra / AP

Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях страны

Фото: Khalil Hamra / AP

Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Стамбуле один из полицейских пострадал в результате нападения с использованием кислоты

Фото: Francisco Seco / AP

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона»

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения стамбульской полиции с протестующими

Фото: Murad Sezer / Reuters

По словам источника «Ъ», цель властей — не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения полиции и протестующих в Стамбуле

Фото: Khalil Hamra / AP

Утром 23 марта суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции

Фото: Francisco Seco / AP

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