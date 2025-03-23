Арестованный мэр Стамбула Имамоглу призвал сторонников к протестам

Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал местных жителей выйти на массовые акции протеста. Он подчеркнул, что населению именно сейчас необходимо бороться за свободу. В качестве места сбора демонстрантов политик рассмотрел площадь Сараджане в Стамбуле и площади демократии в других турецких городах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

«Я призываю нашу нацию бороться за права с чувством ответственности. Эта борьба за права — вопрос будущего нашей нации и наших детей. Убедитесь, что вы проголосовали сегодня за будущее Турции»,— написал господин Имамоглу в социальной сети X.

По его словам, сегодня республика «проснулась» от великого предательства. «Этот судебный процесс не является таковым. Это полная внесудебная казнь»,— убежден мэр Стамбула.

В среду, 19 марта, Экрема Имамоглу задержали по подозрению в коррупции. В ответ на это по всей Турции начались акции протеста в его поддержку. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы.

В ночь на 23 марта полиция на демонстрациях задержала 323 человека. Позднее стало известно об аресте господина Имамоглу. Помимо дела о коррупции и мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир, его обвинили в сотрудничестве с террористами.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбул снимают с выборов».