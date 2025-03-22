Тайвань зафиксировал 47 самолетов Китая вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня сообщили, что за последние сутки к острову приблизились 47 самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая. Большинство из них пересекли срединную линию над Тайваньским проливом.

«41 из 47 самолетов пересек срединную линию и вошел в северную, юго-западную и восточную зоны действия ПВО Тайваня»,— говорится в сообщении минобороны Тайваня в соцсети X.

Как добавило ведомство, вблизи острова также были зафиксированы семь китайских военных кораблей. Информация об их приближении к Тайваню поступила до 6:00 по местному времени (1:00 мск).

Китай считает остров своей территорией. Власти Тайваня заявляют о своей независимости. 18 марта вооруженные силы Тайваня зафиксировали 59 китайских самолетов вблизи острова, что стало максимумом в 2025 году.