Умер самый возрастной чемпион-тяжеловес по боксу Джордж Форман

Американский боксер Джордж Форман умер в возрасте 76 лет, сообщает TMZ со ссылкой на семью спортсмена. Он скончался вчера, 21 марта, причина смерти не называется.

Форман — двукратный чемпион мира в тяжелом весе и чемпион Олимпийских игр 1968 года. В 1974 году провел бой с Мохаммедом Али, который назвали «Грохотом в джунглях». Поединок закончился в восьмом раунде победой Али.

В 1977 году объявил об окончании карьеры и стал пастором афроамериканской церкви. Однако спустя десять лет вернулся в спорт и в 1994 году, в возрасте 45 лет, снова завоевал звание чемпиона в тяжелом весе. Благодаря этому признан самым возрастным чемпионом-тяжеловесом. В общей сложности на счету Формана 81 бой, из них — 76 побед, 68 — нокаутом.