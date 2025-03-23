ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Запорожской области

Заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике Антон Тицкий сообщил, что более 11 тыс. абонентов остались без энергоснабжения после ударов ВСУ. Как сообщил господин Тицкий в Talegram-канале, в результате массированного артиллерийского обстрела была повреждена электроподстанция в Пологовском районе.

Без электричества остались жители населенных пунктов Инженерное, Франко, Украинское, а также Пологи. Информация касательно подачи электричества в других населенных пунктах уточняется. Заместитель главы региона добавил, что в настоящее время команды специалистов принимают все необходимое для ликвидации последствий атаки.

Система водоснабжения не пострадала, жертв среди гражданского населения нет.

Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта президент России Владимир Путин принял предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. После этого российская сторона несколько раз обвиняла ВСУ в нарушении договоренностей.