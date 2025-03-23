В Кремле рассказали о перспективе встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Он уточнил, что она должна быть хорошо подготовлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Владимир Путин в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп и Владимир Путин в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Безусловно»,— отметил господин Песков, отвечая на вопрос журналиста, стал ли прошедший телефонный разговор лидеров двух стран шагом к личной встрече. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.

«Понятно, что эта встреча должна быть должным образом подготовлена. Нужно сначала провести непростые технические переговоры. Как раз, собственно, в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс. После того как уже появятся конкретные наработки, совместные понимания, договоренности, уже тогда президенты (РФ и США.— "Ъ") будут в более конкретном плане говорить о перспективах своей встречи»,— добавил представитель Кремля.

18 марта прошел телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, он продлился около двух часов. Российский лидер принял предложение о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и выдвинул условия перемирия, среди которых — прекращение военной помощи и передачи разведданных Украине. Глава Белого дома назвал их разговор «очень хорошим и продуктивным».

По итогам переговоров в Эр-Рияде 18 февраля делегации Москвы и Вашингтона договорились работать над организацией личной встречи президентов. Дмитрий Песков допускал, что господа Путин и Трамп встретятся в Саудовской Аравии.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».