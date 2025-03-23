Сийярто озвучил требования Венгрии к Украине для ее вступления в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в настоящий момент прогресса в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз быть не может. По его словам, чтобы Будапешт снял вето, Киев должен восстановить права венгерских меньшинств в Закарпатье.

Петер Сийярто обсудил возможность вступления Украины в ЕС с главой МИД Австрии Беатой Майнль-Райзингер и поблагодарил ее за готовность помочь в решении вопроса. «Украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, не вернуло права меньшинств, отнятые у венгерской общины в 2015 году»,— добавил господин Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В феврале Венгрия наложила вето на начало первого блока переговоров о вступлении Украины в ЕС. 20 марта премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не изменит свою позицию, пока граждане страны не выскажут свое мнение о членстве Украины в Евросоюзе. В текущем году в Венгрии пройдет референдум по вопросу о присоединении Украины к союзу.

В Закарпатье, по данным на 2018 год, проживали около 130 тыс. венгров. Венгрия обвиняла Украину в ущемлении прав нацменьшинств в том числе из-за принятого в стране закона об образовании, согласно которому обучение должно проходить на государственном украинском языке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Страны ЕС явили единодушие в разногласиях».