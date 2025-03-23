Мэра Стамбула Имамоглу арестовали по делу о коррупции

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержанный 19 марта, арестован по решению суда, передает телеканал A haber. Он был арестован в рамках дела о коррупции и мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир. Также ему предъявлены обвинения в сотрудничестве с террористами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dilara Senkaya / File Photo / Reuters Фото: Dilara Senkaya / File Photo / Reuters

По делу также проходят сотрудники Стамбульского столичного муниципалитета. Расследование ведется в отношении 99 подозреваемых по обвинениям в «руководстве преступной организацией», «участии в преступной организации», «вымогательстве», «взяточничестве», «мошенничестве с отягчающими обстоятельствами», «незаконном получении персональных данных» и «фальсификации результатов тендера».

После задержания стамбульского мэра по всей Турции начались акции протеста в его поддержку. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы. Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. До этого Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона». В ночь на 23 марта полиция на демонстрациях задержала 323 человека.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбул снимают с выборов».