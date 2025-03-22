СКР обвинил спецслужбы недружественной страны в организации теракта в «Крокусе»

Следственный комитет РФ (СКР) сообщил, что завершены следственные действия с 19 фигурантами дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». По версии СКР, теракт был спланирован и организован «спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России». О какой стране речь, не уточняется.

Согласно пресс-релизу СКР, организацией теракта занимались шесть граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Они находятся за границей, их заочно арестовали и объявили в розыск. Предполагаемые преступники завербовали четверых исполнителей теракта — Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду, утверждает СКР.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Исполнители преступления были задержаны на следующий день, 23 марта. Всего в качестве обвиняемых по делу проходят 27 человек. В феврале адвокат одного из обвиняемых Олег Власов сообщил о завершении расследования, стороны начали знакомиться с материалами дела. 20 марта восьми предполагаемым исполнителям теракта продлили срок ареста.

Как стало известно «Ъ», окончание всех следственных действий запланировано на 22 мая. По словам господина Власова, четкой формулировки мотивов нападения на «Крокус» он в деле не нашел.

Подробности — в материале «Ъ» «"Крокус" предпочли Красной площади».