Арестованного мэра Стамбула Имамоглу отстранили от обязанностей

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу временно отстранен от обязанностей, сообщили в МВД Турции. Сегодня его арестовали по делу о коррупции. Господин Имамоглу призвал сторонников выйти на митинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

Вместе с Экремом Имамоглу арестовано еще несколько высших чиновников мэрии. Всего по делу проходят более 90 человек. Помимо коррупции и мошенничества на сумму 560 млрд турецких лир, господина Имамоглу обвинили в сотрудничестве с террористами.

«Согласно статье 127 Конституции Турции, пункта 47 Закона о муниципалитетах под номером 5393 Имамоглу отстранен от исполнения обязанностей в качестве временной меры»,— говорится в сообщении министерства в социальной сети Х.

В среду, 19 марта, Экрема Имамоглу задержали по подозрению в коррупции. В ответ на это по всей Турции начались акции протеста в его поддержку. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы. В ночь на 23 марта полиция на демонстрациях задержала 323 человека.

Подробности — в материале «Ъ» «Мэр Стамбула оказался под арестом».