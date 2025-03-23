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Коммерсантъ FM
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Арестованного мэра Стамбула Имамоглу отстранили от обязанностей

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу временно отстранен от обязанностей, сообщили в МВД Турции. Сегодня его арестовали по делу о коррупции. Господин Имамоглу призвал сторонников выйти на митинг.

Фото: Murad Sezer / Reuters

Фото: Murad Sezer / Reuters

Вместе с Экремом Имамоглу арестовано еще несколько высших чиновников мэрии. Всего по делу проходят более 90 человек. Помимо коррупции и мошенничества на сумму 560 млрд турецких лир, господина Имамоглу обвинили в сотрудничестве с террористами.

«Согласно статье 127 Конституции Турции, пункта 47 Закона о муниципалитетах под номером 5393 Имамоглу отстранен от исполнения обязанностей в качестве временной меры»,— говорится в сообщении министерства в социальной сети Х.

В среду, 19 марта, Экрема Имамоглу задержали по подозрению в коррупции. В ответ на это по всей Турции начались акции протеста в его поддержку. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы. В ночь на 23 марта полиция на демонстрациях задержала 323 человека.

Подробности — в материале «Ъ» «Мэр Стамбула оказался под арестом».

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Протесты в Турции

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Участник акции протеста в Стамбуле

Участник акции протеста в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Демонстранты вывешивают баннер с изображением мэра Экрема Имамоглу

Демонстранты вывешивают баннер с изображением мэра Экрема Имамоглу

Фото: Francisco Seco / AP

Участники акции требуют немедленно освободить мэра Имамоглу

Участники акции требуют немедленно освободить мэра Имамоглу

Фото: Murad Sezer / Reuters

Протестующий бросает пиротехнику в сторону сотрудников полиции

Протестующий бросает пиротехнику в сторону сотрудников полиции

Фото: Khalil Hamra / AP

Только в Стамбуле в ночь на 23 марта на улицы вышли около 550 тыс. человек

Только в Стамбуле в ночь на 23 марта на улицы вышли около 550 тыс. человек

Фото: Khalil Hamra / AP

323 человека были задержаны по всей стране в ходе акций протеста

323 человека были задержаны по всей стране в ходе акций протеста

Фото: Khalil Hamra / AP

Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях страны

Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях страны

Фото: Khalil Hamra / AP

Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы

Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Стамбуле один из полицейских пострадал в результате нападения с использованием кислоты

В Стамбуле один из полицейских пострадал в результате нападения с использованием кислоты

Фото: Francisco Seco / AP

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона»

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона»

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения стамбульской полиции с протестующими

Столкновения стамбульской полиции с протестующими

Фото: Murad Sezer / Reuters

По словам источника «Ъ», цель властей — не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития

По словам источника «Ъ», цель властей — не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения полиции и протестующих в Стамбуле

Столкновения полиции и протестующих в Стамбуле

Фото: Khalil Hamra / AP

Утром 23 марта суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции

Утром 23 марта суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции

Фото: Francisco Seco / AP

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Участник акции протеста в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Демонстранты вывешивают баннер с изображением мэра Экрема Имамоглу

Фото: Francisco Seco / AP

Участники акции требуют немедленно освободить мэра Имамоглу

Фото: Murad Sezer / Reuters

Протестующий бросает пиротехнику в сторону сотрудников полиции

Фото: Khalil Hamra / AP

Только в Стамбуле в ночь на 23 марта на улицы вышли около 550 тыс. человек

Фото: Khalil Hamra / AP

323 человека были задержаны по всей стране в ходе акций протеста

Фото: Khalil Hamra / AP

Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях страны

Фото: Khalil Hamra / AP

Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Стамбуле один из полицейских пострадал в результате нападения с использованием кислоты

Фото: Francisco Seco / AP

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона»

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения стамбульской полиции с протестующими

Фото: Murad Sezer / Reuters

По словам источника «Ъ», цель властей — не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения полиции и протестующих в Стамбуле

Фото: Khalil Hamra / AP

Утром 23 марта суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции

Фото: Francisco Seco / AP

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