Палестинские СМИ сообщили о гибели члена политбюро «Хамаса»

В результате израильского удара по югу сектора Газа погиб член политбюро палестинского движения «Хамас» Салах Аль-Бардавиль, передает телеканал Al-Aqsa. Вместе с ним погибла и его жена.

Телеканал уточняет, что Армия обороны Израиля нанесла удар по западной части города Хан-Юнис. Салах Аль-Бардавиль и его жена находились в лагере для беженцев.

18 марта Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев приостановки боев в рамках сделки с «Хамасом». 20 марта ЦАХАЛ также объявил о новой наземной операции в анклаве.

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