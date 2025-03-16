Главные новости за выходные 15–16 марта

Сенат США большинством голосов проголосовал за законопроект о финансировании работы американского правительства на полгода, до 30 сентября 2025 года. Документ поддержали 54 сенатора из 100. Проект приняли за несколько часов до истечения срока, за которым бы последовал шатдаун.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Ираке убит один из лидеров «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России).

Дональд Трамп приказал вооруженным силам США начать боевые действия против хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене. Позднее хуситы заявили, что удары ВВС США пришлись в том числе по густонаселенным районам Йемена. По последним данным, погиб минимум 31 человек. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что удары по Йемену — лишь начало стратегии давления на Иран. Член политбюро хуситов Хузам аль-Асад заявил, что «Ансар Аллах» не собирается идти на переговоры с США, пока те не получат «болезненный» ответ на бомбардировки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Они обсудили дальнейшие шаги по восстановлению отношений двух стран, а также удары по йеменским хуситам.

Минобороны России сообщило об освобождении села Заолешенка и деревни Рубанщина в Курской области.

В Белграде на антиправительственный митинг вышли 107 тыс. человек. Среди них были сообщества студентов, фермеров, байкеров и подразделений вооруженных сил Сербии. Как позднее сообщил президент Александр Вучич, 56 человек были госпитализированы. Полиция задержала 22 протестующих.

Дональд Трамп подписал указ о масштабном сокращении сотрудников в семи федеральных агентствах. В их числе Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует «Голос Америки» (признан в РФ иноагентом) и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией). После этого большинство локальных радиостанций «Голоса Америки» (признан в РФ иноагентом), вещающих на местных языках, перестали передавать новости и транслируют только музыку.

На 94-м году жизни умер схиархимандрит Илий — личный духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Прощание с ним пройдет 17 марта, похоронят схиархимандрита — 18-го.

Космический корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту стартовал к Международной космической станции. Вместе с ним к МКС отправились американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси. После 28 часов полета корабль пристыковался к МКС.

О важнейших событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».