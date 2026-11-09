Мир замедленного действия

После резкого всплеска переговорной активности в январе—феврале, когда в течение менее чем месяца прошли три раунда мирных переговоров (два в Абу-Даби и один в Женеве), дипломатический процесс по Украине при посредничестве США зашел в тупик и был остановлен до ноября. Произошедшие за последние месяцы события как вокруг Украины, так и в мире в целом вынуждают все стороны вносить серьезные коррективы в список приоритетных тем и решаемых в Абу-Даби переговорных задач.