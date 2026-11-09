Мир замедленного действия
Переговоры по Украине станут уравнением со многими неизвестными
Представители России, Украины и США возобновят 10 ноября в Абу-Даби переговоры по завершению украинского конфликта. Первая встреча трех делегаций после выборов в Конгресс Соединенных Штатов будет отличаться от предыдущих переговоров по Украине. Главным вопросом впервые станет будущая архитектура общеевропейской безопасности и ее гарантии для всех сторон противостояния. Участники конфликта едины в понимании необходимости его скорейшего завершения, однако быстрое решение невозможно из-за того, что стратегия выхода, которая устроила бы Россию, с одной стороны, и Украину с ее европейскими союзниками, с другой, пока не просматривается.
Новый, четвертый в этом году раунд мирных переговоров делегаций России, Украины и США соберет в Абу-Даби тех же участников, большинство из которых хорошо знакомы друг другу по предыдущему общению за переговорным столом.
Российскую делегацию возглавляет имеющий наибольший опыт общения с украинской стороной помощник президента Путина Владимир Мединский, который еще в апреле 2022 года согласовал в Стамбуле первые мирные договоренности с Киевом, которые в дальнейшем были сорваны.
Российскую переговорную команду в Абу-Даби усилит включение в нее заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, который впервые примет участие в обсуждении вместе с имеющими опыт общения с украинскими переговорщиками начальником Главного управления Генштаба ВС РФ Игорем Костюковым, заместителем начальника Главного оперативного управления Юрием Жигарловским и заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным.
Координировать переговорный процесс будет помощник президента Путина Юрий Ушаков, который непосредственно не входит в состав российской делегации в Абу-Даби.
В состав украинской переговорной команды вошли те же, кто принимал участие в предыдущих переговорах. Возглавляет делегацию Киева глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. В ее состав также вошли глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (включен в перечень террористов и экстремистов в РФ), замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и его зам Сергей Кислица. Давид Арахамия, как и Владимир Мединский, принимал участие в переговорах в Стамбуле, которые проходили в первые месяцы российско-украинских боевых действий, задолго до прихода в Белый дом президента Дональда Трампа.
Американскую сторону представляет все тот же тандем помощника президента Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Накануне переговоров в Абу-Даби один из наиболее непримиримых критиков России в Конгрессе США сенатор-демократ Ричард Блюменталь потребовал замены американских переговорщиков, обвинив их в «подобострастии» и стремлении «подыграть Путину» и призвав к немедленному возобновлению американской военной помощи Украине, отмене «дизельной сделки» с Москвой и введению жестких санкций против России.
Как ожидается, в Абу-Даби прилетят и европейские представители, которые не будут сидеть за столом переговоров (что в очередной раз подтвердил накануне встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков), однако, судя по всему, попытаются повлиять на их ход, общаясь на полях встречи с делегациями Украины и США. «Европейская сторона будет представлена, и Франция приедет в Абу-Даби для участия в этих дискуссиях»,— заявил 8 ноября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Практически тот же состав всех трех делегаций на переговорах в Абу-Даби — пожалуй, единственное, что объединяет их с предыдущими раундами переговоров, которые в силу многих причин на этот раз будут заметно отличаться по своей повестке.
После резкого всплеска переговорной активности в январе—феврале, когда в течение менее чем месяца прошли три раунда мирных переговоров (два в Абу-Даби и один в Женеве), дипломатический процесс по Украине при посредничестве США зашел в тупик и был остановлен до ноября. Произошедшие за последние месяцы события как вокруг Украины, так и в мире в целом вынуждают все стороны вносить серьезные коррективы в список приоритетных тем и решаемых в Абу-Даби переговорных задач.
Новую реальность определяют сразу несколько факторов.
Среди них — резкое усиление российских ударов по инфраструктуре Украины накануне зимы 2026/27 года в условиях отсутствия заметного продвижения на линии фронта, нарастающие политические проблемы главных европейских сторонников Украины в их странах, где все громче звучат голоса против продолжения войны, отсутствие у Евросоюза возможностей и ресурсов находить новые средства на поддержку Украины в 2026–2027 годах в требуемых Киевом объемах.
Еще один ключевой фактор — грядущее кардинальное изменение политического ландшафта в США после разгромного поражения республиканцев на выборах в Конгресс, когда уже в январе 2027 года на Капитолийском холме соберется новый состав Конгресса, контролируемый демократами и враждебный президенту Трампу.
Учитывая эти факторы, звучащие накануне переговоров в Абу-Даби заявления свидетельствуют о том, что каждая из сторон в силу своих внутренних причин готова более активно искать пути скорейшего завершения конфликта.
«Война на Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Все: сил нет, ресурсов нет, устали все»,— заявил на прошлой неделе, описывая эту новую реальность в своем обращении на IV Минской конференции по евразийской безопасности, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Думаю, война закончится, и закончится она тем, что очертания Украины приобретут немножко иной вид. Я верю, что этот военный конфликт закончится скоро. И единственная причина, по которой он завершится,— это я»,— заявил накануне переговоров в Абу-Даби президент Трамп в интервью программе 60 Minutes телеканала CBS.
Если на предыдущих раундах переговоров главными темами были вопросы, касающиеся условий прекращения огня и территориального размежевания сторон, то на этот раз на первый план выходит будущая архитектура общеевропейской безопасности и ее гарантии для всех сторон противостояния, которые ранее не обсуждались столь активно.
Как заявил перед отлетом в Париж на встречу глав МИДов стран Группы семи (G7) госсекретарь США Марко Рубио, одной из ключевых тем в Абу-Даби станут «гарантии безопасности, как будет выглядеть послевоенная инфраструктура безопасности Украины и в более широком смысле европейского континента».
«Я слышал заявление Марко Рубио о том, что на переговорах в Абу-Даби в ситуации вокруг украинского конфликта ключевое значение обретают вопросы безопасности. Более того, сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе. Мы такой подход только приветствуем»,— поддержал Рубио глава МИД РФ Сергей Лавров.
Однако обсуждение вопросов общеевропейской безопасности не дает надежд на заключение скорого мира, учитывая, что европейские союзники США и руководство НАТО пока понимают эту безопасность как архитектуру военного сдерживания России, которую предстоит создать.
«Сейчас российская угроза не проявляется непосредственно у нашей границы, потому что многие из этих солдат заняты на Украине. Но если это закончится, то их огромная армия не будет просто стоять там, чтобы быть огромной армией»,— заявил перед переговорами в Абу-Даби генсек НАТО Марк Рютте. Он тут же добавил, что все мечтают «о том времени, когда все это закончится» и что такие войны «всегда заканчиваются мирным соглашением, которое зачастую представляет собой своего рода компромисс».