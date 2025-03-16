Хуситы заявили об ударах США по гражданским объектам Йемена

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило, что удары ВВС США пришлись в том числе по густонаселенным районам Йемена. «Аль-Маядин» передает, что число погибших увеличилось до 39.

«Заявления США о бомбардировке военных объектов ложны, и на самом деле удары пришлись по густонаселенному району в Сане»,— говорится в заявлении МИД движения, которое приводит «Аль-Масира» (цитата по «РИА Новости»).

Жители Саны рассказали Reuters, что «взрывы были сильными, похожими на землетрясение». По их словам, один из ударов пришелся по зданию на территории опорного пункта хуситов.

По информации «Аль-Маядин», в провинциях Сана и Саада погибли как минимум 39 мирных жителей. Минздрав движения ранее сообщал о 13 погибших и девяти раненых.

Вечером 15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военных действий против йеменских хуситов. Движение в свою очередь обвинило Вашингтон в «вопиющей агрессией против независимого государства» и «милитаризацией Красного моря».