На митинг в Белграде вышли больше 100 тысяч человек

МВД Сербии сообщило, что в Белграде на антиправительственный митинг вышли 107 тыс. человек. Среди них были сообщества студентов, фермеров, байкеров и подразделений вооруженных сил страны, передает RTS. Акция стала самой массовой с начала протестов в ноябре 2024 года.

Акция протеста началась в 16:00 по местному времени (18:00 мск). Ее организовали объединения студентов, которые призвали остальные сообщества протестующих присоединиться к ним. Правоохранительные органы Сербии ожидали, что на митинг к зданию парламента придет около 60 тыс. человек.

Участники митинга выступают против коррупции в стране и требуют президента Александра Вучича уйти в отставку. Сам господин Вучич называл акции протеста незаконными.

Массовые митинги в Сербии начались в ноябре 2024 года после того, как 15 человек погибли из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде. Незадолго до этого вокзал реконструировали. Активисты требовали привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии. Премьер Сербии Милош Вучевич на фоне протестов подал в отставку.