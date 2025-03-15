Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На митинг в Белграде вышли больше 100 тысяч человек

МВД Сербии сообщило, что в Белграде на антиправительственный митинг вышли 107 тыс. человек. Среди них были сообщества студентов, фермеров, байкеров и подразделений вооруженных сил страны, передает RTS. Акция стала самой массовой с начала протестов в ноябре 2024 года.

Акция протеста началась в 16:00 по местному времени (18:00 мск). Ее организовали объединения студентов, которые призвали остальные сообщества протестующих присоединиться к ним. Правоохранительные органы Сербии ожидали, что на митинг к зданию парламента придет около 60 тыс. человек.

Участники митинга выступают против коррупции в стране и требуют президента Александра Вучича уйти в отставку. Сам господин Вучич называл акции протеста незаконными.

Массовые митинги в Сербии начались в ноябре 2024 года после того, как 15 человек погибли из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде. Незадолго до этого вокзал реконструировали. Активисты требовали привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии. Премьер Сербии Милош Вучевич на фоне протестов подал в отставку.

Фотогалерея

Масштабная акция протеста в Сербии

Предыдущая фотография
Протестующие заняли площадь у парламента страны

Протестующие заняли площадь у парламента страны

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Протестующие обвиняют власти в тотальной коррупции и выступают за отставку президента Александра Вучича (изображен на плакате)

Протестующие обвиняют власти в тотальной коррупции и выступают за отставку президента Александра Вучича (изображен на плакате)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

У здания парламента студенты зачитали свои требования: опубликовать документы по реконструкции вокзала и наказать виновных

У здания парламента студенты зачитали свои требования: опубликовать документы по реконструкции вокзала и наказать виновных

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Посетители кафе наблюдают за шествием колонны

Посетители кафе наблюдают за шествием колонны

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Ни отставка в январе премьера Милоша Вучевича, ни готовность властей к уступкам не смогли сбить накал протестов

Ни отставка в январе премьера Милоша Вучевича, ни готовность властей к уступкам не смогли сбить накал протестов

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Днем в колонну протестующих въехал автомобиль BMW, пострадали три человека. Полиция задержала водителя

Днем в колонну протестующих въехал автомобиль BMW, пострадали три человека. Полиция задержала водителя

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Серьезных нарушений зафиксировано не было

Серьезных нарушений зафиксировано не было

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

По оценке МВД Сербии, в протесте приняли участие свыше 100 тыс. человек. Оппозиция насчитала от 500 тыс. до 1 млн человек

По оценке МВД Сербии, в протесте приняли участие свыше 100 тыс. человек. Оппозиция насчитала от 500 тыс. до 1 млн человек

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Следующая фотография
1 / 12

Протестующие заняли площадь у парламента страны

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Протестующие обвиняют власти в тотальной коррупции и выступают за отставку президента Александра Вучича (изображен на плакате)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

У здания парламента студенты зачитали свои требования: опубликовать документы по реконструкции вокзала и наказать виновных

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Посетители кафе наблюдают за шествием колонны

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Ни отставка в январе премьера Милоша Вучевича, ни готовность властей к уступкам не смогли сбить накал протестов

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Днем в колонну протестующих въехал автомобиль BMW, пострадали три человека. Полиция задержала водителя

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Серьезных нарушений зафиксировано не было

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

По оценке МВД Сербии, в протесте приняли участие свыше 100 тыс. человек. Оппозиция насчитала от 500 тыс. до 1 млн человек

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все