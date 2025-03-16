Хуситы заявили, что не пойдут на перемирие, пока США не ответят за бомбардировки

Член политбюро хуситов Хузам аль-Асад заявил, что «Ансар Аллах» не собирается идти на переговоры с США, пока те не получат «болезненный» ответ на бомбардировки городов Йемена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Naif Rahma / Reuters Фото: Naif Rahma / Reuters

«Йемен подвергся жестокой американской агрессии, направленной против гражданских объектов и жилых зданий в ряде йеменских городов в попытке отговорить его от поддержки осажденных жителей сектора Газа... Мы не из тех, кто признает, что суверенитет их страны подвергается нападениям, а затем идет на перемирие или переговоры до того, как враг получит болезненный и сдерживающий ответ»,— заявил «РИА Новости» Хузам аль-Асад.

Таким образом он опроверг материал издания «Аль-Арабия», которое со ссылкой на неназванного представителя движения сообщило о готовности хуситов начать переговоры с США.

15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военных действий против хуситов. Авиация разбомбила города Йемена. В Сане, столице государства, подконтрольной движению «Ансар Аллах», погиб как минимум 31 человек в результате авиаударов, 100 человек пострадали. Представители администрации президента США заявили, что удары ВВС США по хуситам в Йемене могут продолжаться неделями. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это начало американской стратегии давления на Иран.

О реакции западной прессы на военные действия в отношении Йемена — в материале «Ъ».