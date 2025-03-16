В эфире иноагента «Голос Америки» вместо новостей заиграла музыка

Большинство локальных радиостанций «Голоса Америки» (VOA, признан в РФ иноагентом), вещающих на местных языках, перестали передавать новости и транслируют только музыку, сообщает CNN.

Радио практически остановило работу после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о массовом сокращении сотрудников в семи федеральных агентствах, в том числе Агентстве США по глобальным медиа (USAGM). Директор радиостанции Майкл Абрамович заявил, что он и «практически весь персонал» радиостанции были отправлены в отпуск. Источники телеканала ожидают, что в ближайшее время освещать новости перестанут все редакции радиостанции.

9 февраля миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск призвал закрыть VOA (признан в РФ иноагентом) и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией). Работу обоих курирует USAGM. Господин Маск назвал работников этих радиостанций «сумасшедшими левыми радикалами», которые «говорят сами с собой» и «попутно сжигают миллиард долларов в год».

Кирилл Сарханянц