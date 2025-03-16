Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции NASA. На борту находятся россиянин Кирилл Песков, американцы Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси.

Crew Dragon пристыковался к МКС в 0:04 по времени Восточного побережья США, откуда накануне стартовал корабль (7:04 мск). Время полета составило более 28 часов.

Ожидается, что в ближайшие дни на Crew Dragon вернется миссия, застрявшая на МКС на девять месяцев из-за неисправности космического корабля. В нее входят россиянин Александр Горбунов, а также американцы Ник Хейг, Бутч Уилмор и Суни Уильямс.