Прощание с духовником патриарха Кирилла пройдет 17 марта

Отпевание схиархимандрита Илия, духовника патриарха Кирилла, состоится 18 марта во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь в Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви. Прощание со старцем начнется в понедельник, 17 марта, в 12:00 и будет проходить до отпевания, после которого состоятся похороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Епископ Иосиф в комментарии «РИА Новости» заявил, что церемонию планирует посетить патриарх Кирилл.

Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) скончался 15 марта на 94-м году жизни. Причина смерти не сообщалась.

Он родился в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловской области. В конце 1980-х годов он был направлен в Оптину пустынь, где возрождал старческое служение более 20 лет. После поместного собора 2009 года стал духовником своего сокурсника по Ленинградской духовной академии — новоизбранного патриарха Кирилла. В 2010 году патриарх возвел отца Илия в сан схиархимандрита.