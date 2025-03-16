Минфин США: удары по Йемену — лишь начало стратегии давления на Иран

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Белый дом не допустит блокировки судоходства в Красном море, которая замедляет мировую торговлю и увеличивает инфляцию. По словам господина Бессента, вчерашние удары по Йемену — начало стратегии администрации президента США Дональда Трампа по давлению на Иран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

«Это сильный сигнал, и он кардинально отличается от политики предыдущей администрации. Хуситы и Иран должны понимать, что это только начало. Мы не допустим блокировки свободы судоходства... Две недели назад Трамп объявил о стратегии "максимального давления" на Иран, цель которой — сократить экспорт иранской нефти до нуля»,— сказал он в эфире телеканала NBC News.

О начале военных действий против йеменских хуситов накануне, вечером 15 марта, объявил президент США Дональд Трамп. В Сане — столице Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах» (хуситы) — погиб как минимум 31 человек в результате авиаударов, 100 человек пострадали. Телеканал «Аль-Маядин» сегодня передал, что в городе Дахьян начались отключения электричества вследствие ударов США по электростанции. Хуситы заявили о «вопиющей агрессии против независимого государства».

О том, как иностранная пресса отреагировала на военные действия в отношении Йемена,— в материале «Ъ».