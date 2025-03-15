Сенат США принял проект финансирования правительства и избежал шатдауна

Сенат США большинством голосов проголосовал за законопроект о финансировании работы американского правительства на полгода, до 30 сентября 2025 года. Документ поддержали 54 сенатора из 100, передает Associated Press.

Законопроект приняли за несколько часов до истечения срока, за которым бы последовал шатдаун — приостановка работы правительства. В предыдущий раз он происходил во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2018 году и длился 35 дней.

Принятый законопроект предусматривает увеличение оборонных расходов США, а также включает дополнительное финансирование Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Он также сокращает расходы на программы по нераспространению ядерного оружия. Документ поступил на подпись Дональду Трампу.