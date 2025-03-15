Трамп заявил о ликвидации лидера террористов в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Ираке убит один из лидеров «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России). Ранее об этом также сообщал премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.

«Сегодня был убит беглый лидер "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России — "Ъ") в Ираке. За ним неустанно охотились наши отважные военные»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он уточнил, что операция проходила совместно с правительством Ирака и властями Иракского Курдистана.

Как сообщал Мухаммед ас-Судани, ликвидирован Абдалла Макки Муслих аль-Руфайи, также известный как Абу Хадиджа аль-Ираки. Он возглавлял террористическую ячейку с января 2021 года. Господин Ас-Судани назвал боевика «самым опасным» лидером ИГ (террористическая организация, запрещена в России) в Ираке.