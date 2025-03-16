Трамп подписал указ, затрудняющий работу двух государственных СМИ

Президент США Дональд Трамп подписал указ о масштабном сокращении сотрудников в семи федеральных агентствах. В их числе Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует «Голос Америки» (признан в РФ иноагентом) и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией).

В число агентств, которые должны сократить персонал, вошли в том числе Институт музейных и библиотечных услуг, Межведомственный совет США по проблемам бездомных и Агентство по развитию бизнеса меньшинств. Им необходимо сократить штат сотрудников «до минимального присутствия и функций».

После подписания указа ABC News сообщил, что штатных сотрудников «Голоса Америки» (признан в РФ иноагентом) отправили в оплачиваемые отпуска. Из-за этого, как отметил телеканал, журналисты лишаются доступа в правительственные здания. По информации Reuters, USAGM также прекратило выдачу грантов подразделениям «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией), которые вещают на страны Восточной Европы и Азии.

9 февраля миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск призвал закрыть оба СМИ. Он назвал издания «сумасшедшими левыми радикалами», которые «говорят сами с собой» и «попутно сжигают миллиард долларов в год».