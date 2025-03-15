Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

Космический корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту стартовал к Международной космической станции. Вместе с ним к МКС отправились американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joe Skipper / Reuters Фото: Joe Skipper / Reuters

В сообщении NASA сказано, что Crew Dragon стартовал в 19:03 по местному времени (2:02 мск) с Космического центра Кеннеди во Флориде. Ракета-носитель Falcon 9 отстыковалась от космического корабля и приземлилась на Землю. Полет к МКС займет примерно 14,5 часов.

Crew Dragon через несколько дней также должен вернуть космонавтов, которые застряли на МКС на девять месяцев из-за неисправности космического корабля. В их числе россиянин Александр Горбунов, а также американцы Ник Хейг, Бутч Уилмор и Суни Уильямс.