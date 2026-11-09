В МИД России назвали «путем к катастрофе» планы Запада блокировать Калининград
Россия знает о планах стран Запада по блокаде Калининградской области. Попытки их реализовать станут «прямым путем к катастрофе», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Знаем о планах наших оппонентов по блокаде и иному деструктивному воздействию на Калининградскую область. Ни у кого не должно быть сомнений: попытки их практической реализации — прямой путь к катастрофе»,— сказал господин Рябков во время выступления на круглом столе ОБСЕ, посвященном милитаризации Европы.
Кроме того, господин Рябков рассказал, что российская сторона наблюдает рост провокационной активности в Балтике. По его словам, судоходству России создаются препятствия «в нарушение норм международного права». Сергей Рябков отметил, что из-за подобных действий возникло несколько «опасных инцидентов».
В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что из Польши и других стран Европы доносятся «достаточно оголтелые заявления» в адрес Калининградской области. Посольство России в Бельгии предупредило НАТО о риске конфликта при блокаде Калининграда. Диппредставительство в Ирландии пригрозило применением ядерного оружия.