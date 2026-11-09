В МИД России назвали «путем к катастрофе» планы Запада блокировать Калининград

«Знаем о планах наших оппонентов по блокаде и иному деструктивному воздействию на Калининградскую область. Ни у кого не должно быть сомнений: попытки их практической реализации — прямой путь к катастрофе»,— сказал господин Рябков во время выступления на круглом столе ОБСЕ, посвященном милитаризации Европы.