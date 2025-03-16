Главные анонсы 17—23 марта

17 марта, понедельник

В Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

В Москве состоится встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами фракции КПРФ в Госдуме.

Московский городской суд начнет слушать дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате.

18 марта, вторник

В Москве пройдет съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В Коста-Наварино (Греция) начнется 114-я сессия Международного олимпийского комитета, в повестке — выборы президента комитета.

19 марта, среда

В Москве пройдет круглый стол, посвященный созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка. Среди участников — министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В Сербии, как ожидается, будет сформирован новый состав правительства страны.

20 марта, четверг

В онлайн-формате начнется двухдневное заседание рабочей группы по сельскому хозяйству стран БРИКС.

Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску ФПК («дочка» РЖД) к Министерству финансов РФ о взыскании около 2,4 млрд руб.

В Сочи стартует чемпионат России по бобслею и скелетону.

21 марта, пятница

В Москве пройдет заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке.

В Московском центре современных искусств «Арт-Коммуна» будут объявлены победители Российской премии искусств.

Состоится релиз юбилейного альбома американской певицы Тины Тернер Private Dancer.

22 марта, суббота

Пройдет международная экологическая акция «Час Земли».

В Москве в Колонном зале Дома союзов пройдет церемония открытия Всероссийской недели детской книги.

В Красногорске (Московская область) будет открыт мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле».

В Белграде запланирован товарищеский матч ФК ЦСКА (Москва) и ФК «Партизан» (Белград).

23 марта, воскресенье

В РФ завершится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

В Анкаре пройдет голосование в оппозиционной Народно-республиканской партии Турции по кандидату на президентских выборах.