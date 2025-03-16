Главные анонсы 17—23 марта
Важнейшие события предстоящей недели
17 марта, понедельник
В Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
В Москве состоится встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами фракции КПРФ в Госдуме.
Московский городской суд начнет слушать дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате.
18 марта, вторник
В Москве пройдет съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
В Коста-Наварино (Греция) начнется 114-я сессия Международного олимпийского комитета, в повестке — выборы президента комитета.
19 марта, среда
В Москве пройдет круглый стол, посвященный созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка. Среди участников — министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В Сербии, как ожидается, будет сформирован новый состав правительства страны.
20 марта, четверг
В онлайн-формате начнется двухдневное заседание рабочей группы по сельскому хозяйству стран БРИКС.
Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску ФПК («дочка» РЖД) к Министерству финансов РФ о взыскании около 2,4 млрд руб.
В Сочи стартует чемпионат России по бобслею и скелетону.
21 марта, пятница
В Москве пройдет заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке.
В Московском центре современных искусств «Арт-Коммуна» будут объявлены победители Российской премии искусств.
Состоится релиз юбилейного альбома американской певицы Тины Тернер Private Dancer.
22 марта, суббота
Пройдет международная экологическая акция «Час Земли».
В Москве в Колонном зале Дома союзов пройдет церемония открытия Всероссийской недели детской книги.
В Красногорске (Московская область) будет открыт мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле».
В Белграде запланирован товарищеский матч ФК ЦСКА (Москва) и ФК «Партизан» (Белград).
23 марта, воскресенье
В РФ завершится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.
В Анкаре пройдет голосование в оппозиционной Народно-республиканской партии Турции по кандидату на президентских выборах.