Al Hadath: Трамп попросил премьера Ирака стать посредником между США и Ираном
Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Ирака Али аз-Зейди выступить посредником в переговорах американской и иранской сторон. Об этом написал телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.
По данным Al Hadath, во время телефонных переговоров с президентом США Али аз-Зейди предложил ему несколько инициатив по диалогу с Ираном. Господин Трамп предложения принял и попросил премьера Ирака присоединиться к переговорам в качестве посредника. После этого разговора Али аз-Зейди с иракской делегацией тайно посетил Иран. Он передал руководству республики послание от американской стороны, утверждает телеканал.
О визите премьера Ирака в Тегеран сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источники. По словам его собеседников, Али аз-Зейди встретился со спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом и обсудил с ним урегулирование конфликта с США.
Сейчас представители Ирана ведут переговоры с США через посредников в Катаре. Дональд Трамп говорил, что Вашингтон вряд ли будет возобновлять удары по Ирану, пока сохраняется переговорный процесс. Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о паузе в контактах сторон из-за промежуточных выборов в Конгресс США.