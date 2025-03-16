Число погибших при авиаударах по Йемену возросло до 31

При авиаударах США по Сане — столице Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах» (хуситы), а также другим регионами страны, погиб 31 человек, более 100 пострадали, сообщил представитель Минздрава хуситов Анис аль-Асбахи.

«По предварительным данным, в результате американской агрессии, направленной против гражданских и жилых районов в Сане, провинциях Саада, Эль-Бейда и (городе) Радаа, погиб 31 человек, ранения получил еще 101»,— написал представитель хуситов в соцсети X.

Накануне, вечером 15 марта, президент США Дональд Трамп объявил о начале военных действий против йеменских хуситов. Движение заявило о «вопиющей агрессией против независимого государства». ВВС Соединенных Штатов нанесли удары по провинциям Сана и Саада. Телеканал «Аль-Маядин» передавал, что в городе Дахьян начались отключения электричества.

Подробнее о роли хуситов в ближневосточном конфликте — в материале «Ъ».