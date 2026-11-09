Вклады сдали перед счетами
К каким методам прибегают банки для продвижения своих продуктов
Накопительные счета вместо обычных вкладов — крупные банки сменили стратегию продвижения своих продуктов. Как пишет РБК, после приостановки цикла снижения ключевой ставки кредитные организации начали повышать доходность по накопительным счетам.
Сбер, Альфа-банк, ВТБ и Газпромбанк предлагают новым клиентам до 14,5% годовых по таким продуктам, ПСБ — до 16%. При этом для потребителей накопительный счет может выглядеть привлекательнее вклада еще и благодаря возможности свободно снимать и вносить деньги без потери начисленных процентов. Но кредитная организация может в любой момент изменить ставку, отмечает директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин:
«Движение накопительных счетов является одним из флагманских продуктов в розничном бизнесе. Для клиента выгода совершенно понятна: средства становятся более мобильными, то есть клиент может оперативно управлять этими средствами: не только пополнять, но и тратить без потери процентов. Выгода для банков не так очевидна на первый взгляд, но поскольку средства не фиксируются на срочном вкладе, они также и для банка обладают большей мобильностью.
То есть банки эту ликвидность могут использовать более эффективно, более оперативно перемещая между различными инструментами. Таким образом, для банка это тоже выгодно. И опять-таки, если мы посмотрим тенденцию последнего времени, задача банков — привлечь новых клиентов становится крайне сложной задачей, потому что те, кто не охвачен банками, практически не остались. Соответственно, стоит задача переманить клиентов из других банков. Для этого накопительные счета, особенно с привлекательными ставками в первые один-три месяца, являются очень удобным инструментом.
Тенденция обусловлена тем, что ключевая ставка в настоящий момент находится на паузе.
Соответственно, сохраняется неопределенность. В условиях, когда ставка снова продолжит свое движение вниз, банкам будет выгоднее продвигать именно срочные вклады, потому что вкладчикам предлагается фиксированная ставка. В условиях же повышения ключевой ставки вкладчикам будет выгоднее предлагать именно накопительные счета, потому что они обладают большей оперативностью для управления ликвидностью».
У Сбера привлекательные условия по накопительному счету сохраняются лишь на 3 месяца. После этого ставка падает с 14,5 до 7,5%. Однако из-за неопределенности на рынке спрос на гибкость в принятии решений растет не только со стороны финансовых организаций, но и потребителей.
По данным «Банки.ру», за последние два месяца доля накопительных счетов среди новых сберегательных продуктов выросла почти вдвое. Однако объем срочных вкладов все еще примерно в 2,5 раза больше. Вероятно, в 2027 году тенденция продолжится, считает старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова:
«У накопительного счета есть скрытая экономика в пользу банка. Например, приветственные ставки — это приманка, а не обещание. Высокие ставки от 14% до 16% действуют до двух месяцев — только для новых клиентов или новых денег и часто начисляются на минимальный остаток, а не ежедневный. А потом начинает действовать базовая ставка, которая может быть в разы ниже. По вкладу банк обязан держать фиксированную ставку до конца срока. А если ставка ЦБ падает, длинные дорогие депозиты становятся для банка обузой. Счет — это более гибкое фондирование. Также здесь сыграл и дефицит ликвидности.
Деньги, которые точно не понадобятся клиенту в ближайший год, можно разместить на срочном вкладе. Пока ставка ЦБ держится на уровне 14%, снижение приостановлено. Конечно же, длинный вклад позволяет зафиксировать двузначную доходность. А тем, кто хочет выжать максимум из приветственных ставок, подойдет такая активная стратегия — перекладывать деньги между банками каждые один-два месяца. Но опять же, главное считать не рекламную цифру, а базовую ставку после льготного периода.
В 2027 году тренд на накопительные счета, скорее всего, сохранится, но их привлекательность начнет меняться.
При возобновлении существенного снижения ключевой ставки интерес клиентов снова перейдет на вклады. Сыграть роль может и разрешение дефицита ликвидности. Если банкам станет дешевле фондироваться через ЦБ, гонка за клиентскими промоставками ослабнет».
Банк России два заседания подряд сохраняет ключевую ставку на уровне 14% годовых.