Вклады сдали перед счетами

«У накопительного счета есть скрытая экономика в пользу банка. Например, приветственные ставки — это приманка, а не обещание. Высокие ставки от 14% до 16% действуют до двух месяцев — только для новых клиентов или новых денег и часто начисляются на минимальный остаток, а не ежедневный. А потом начинает действовать базовая ставка, которая может быть в разы ниже. По вкладу банк обязан держать фиксированную ставку до конца срока. А если ставка ЦБ падает, длинные дорогие депозиты становятся для банка обузой. Счет — это более гибкое фондирование. Также здесь сыграл и дефицит ликвидности.