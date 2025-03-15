Трамп приказал армии США начать военные действия против йеменских хуситов

Президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам Соединенных Штатов начать боевые действия против хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене. В социальной сети Тruth Social глава Белого дома написал, что боевики «Ансар Аллах» занимаются «пиратством, насилием и терроризмом против американских» и иных судов и самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Ваше время истекло, ваши атаки должны прекратиться начиная с сегодняшнего дня. Если нет — на вас обрушится ад, какого вы еще не видели!» — пригрозил господин Трамп.

Он также обвинил своего предшественника, 46-го президента США Джо Байдена, в том, что тот позволил хуситам совершать атаки на международные суда, а также не смог защитить авианосец США и Израиль от этих атак. По его словам, меры господина Байдена против повстанцев были «ничтожно слабыми».

Дональд Трамп также заявил, что если Иран попытается оказать движению какую-либо помощь, то США призовут Исламскую Республику «к полной ответственности». «Не угрожайте американскому народу, его президенту, который получил один из самых больших мандатов в истории»,— заключил господин Трамп.

После инаугурации президент Трамп подписал указ, который запускает процесс признания шиитского движения иностранной террористической организацией. На этой неделе движение заявляло, что может возобновить атаки по израильским территориям.

Подробнее о роли хуситов в ближневосточном конфликте — в материале «Ъ» «Хуситы остаются неудобным противником».