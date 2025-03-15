Российская армия освободила Заолешенку и Рубанщину в Курской области

Российские военные взяли контроль над селом Заолешенка и деревней Рубанщина в Курской области, заявили в Минобороны.

Сейчас идут бои в районах деревни Гоголевка, села Горналь, села Гуево и хутора Олешня, добавили в военном ведомстве. Обстреливаются позиции ВСУ в районах населенных пунктов Запселье и Локня, Александрия, Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

В четверг, 13 марта, Минобороны сообщило об освобождении Суджи. С 12 марта из Суджанского района эвакуировали 241 человек. Они находятся в пунктах временного размещения, где им помогают с оформлением документов и поиском родных.

Об эвакуации жителей Суджи — в материале «Ъ» «Мы старались не попадаться им на глаза».