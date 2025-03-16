Умер духовник патриарха Кирилла

На 94-м году жизни скончался схиархимандрит Илий — личный духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщила пресс-служба Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь.

«Поздно ночью 15 марта на 94 году жизни отошел ко Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь»,— сказано в сообщении монастыря.

Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловской области. В конце 1980-х годов его направили в Оптину пустынь в качестве духовника, где он возрождал старческое служение на протяжении 20 лет. После Поместного собора 2009 года стал духовником своего сокурсника по Ленинградской духовной академии — новоизбранного патриарха Кирилла. В апреле 2010 года в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве патриарх Кирилл возвел отца Илия в сан схиархимандрита.