Вучич: после митингов в Белграде госпитализированы 56 человек

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что после митинга 15 марта 56 человек были госпитализированы. Он добавил, что полиция задержала 22 протестующих.

«Более 60 выстрелов из пушек, сигнальных ракет, снарядов, количество которых неизвестно, были выпущены по Пионерскому парку. Если кто-то собирается сказать, что не было никакого насилия, то насилия было много»,— сказал Александр Вучич на пресс-конференции (цитата по RTS).

По словам президента Сербии, задержанные среди прочего нападали на полицейских. Правоохранители же «сегодня не применяли дубинки», добавил он. Александр Вучич также заявил, что власти Сербии «поняли послание: нам нужно меняться».

15 марта в Белграде прошел самый массовый митинг за все время протестов, которые начались в ноябре 2024 года. По данным МВД страны, к зданию парламента Сербии вышли 107 тыс. человек. Независимые организации утверждают, что в акции протеста участвовали от 275 тыс. до 325 тыс. человек, передает AFP.

Митинги в Сербии начались в ноябре после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде. Протестующие среди прочего требовали выступили против коррупции в стране, а также потребовали Александра Вучича уйти в отставку.