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Коммерсантъ FM
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Вучич: после митингов в Белграде госпитализированы 56 человек

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что после митинга 15 марта 56 человек были госпитализированы. Он добавил, что полиция задержала 22 протестующих.

«Более 60 выстрелов из пушек, сигнальных ракет, снарядов, количество которых неизвестно, были выпущены по Пионерскому парку. Если кто-то собирается сказать, что не было никакого насилия, то насилия было много»,— сказал Александр Вучич на пресс-конференции (цитата по RTS).

По словам президента Сербии, задержанные среди прочего нападали на полицейских. Правоохранители же «сегодня не применяли дубинки», добавил он. Александр Вучич также заявил, что власти Сербии «поняли послание: нам нужно меняться».

15 марта в Белграде прошел самый массовый митинг за все время протестов, которые начались в ноябре 2024 года. По данным МВД страны, к зданию парламента Сербии вышли 107 тыс. человек. Независимые организации утверждают, что в акции протеста участвовали от 275 тыс. до 325 тыс. человек, передает AFP.

Митинги в Сербии начались в ноябре после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде. Протестующие среди прочего требовали выступили против коррупции в стране, а также потребовали Александра Вучича уйти в отставку.

Фотогалерея

Масштабная акция протеста в Сербии

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Протестующие заняли площадь у парламента страны

Протестующие заняли площадь у парламента страны

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Протестующие обвиняют власти в тотальной коррупции и выступают за отставку президента Александра Вучича (изображен на плакате)

Протестующие обвиняют власти в тотальной коррупции и выступают за отставку президента Александра Вучича (изображен на плакате)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

У здания парламента студенты зачитали свои требования: опубликовать документы по реконструкции вокзала и наказать виновных

У здания парламента студенты зачитали свои требования: опубликовать документы по реконструкции вокзала и наказать виновных

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Посетители кафе наблюдают за шествием колонны

Посетители кафе наблюдают за шествием колонны

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Ни отставка в январе премьера Милоша Вучевича, ни готовность властей к уступкам не смогли сбить накал протестов

Ни отставка в январе премьера Милоша Вучевича, ни готовность властей к уступкам не смогли сбить накал протестов

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Днем в колонну протестующих въехал автомобиль BMW, пострадали три человека. Полиция задержала водителя

Днем в колонну протестующих въехал автомобиль BMW, пострадали три человека. Полиция задержала водителя

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Серьезных нарушений зафиксировано не было

Серьезных нарушений зафиксировано не было

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

По оценке МВД Сербии, в протесте приняли участие свыше 100 тыс. человек. Оппозиция насчитала от 500 тыс. до 1 млн человек

По оценке МВД Сербии, в протесте приняли участие свыше 100 тыс. человек. Оппозиция насчитала от 500 тыс. до 1 млн человек

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

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Протестующие заняли площадь у парламента страны

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Протестующие обвиняют власти в тотальной коррупции и выступают за отставку президента Александра Вучича (изображен на плакате)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

У здания парламента студенты зачитали свои требования: опубликовать документы по реконструкции вокзала и наказать виновных

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Посетители кафе наблюдают за шествием колонны

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Ни отставка в январе премьера Милоша Вучевича, ни готовность властей к уступкам не смогли сбить накал протестов

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Днем в колонну протестующих въехал автомобиль BMW, пострадали три человека. Полиция задержала водителя

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Серьезных нарушений зафиксировано не было

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

По оценке МВД Сербии, в протесте приняли участие свыше 100 тыс. человек. Оппозиция насчитала от 500 тыс. до 1 млн человек

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

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