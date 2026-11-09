34 человека утонули у берегов Сенегала на пути на Канары
У берегов Сенегала перевернулась лодка, на которой мигранты пытались добраться до Канарских островов. Как сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные МВД Сенегала, не менее 34 человек погибли, одного удалось спасти. Поисковые работы продолжаются. Точное количество находившихся на борту человек неизвестно.
Все обнаруженные погибшими пассажиры судна — граждане Сенегала. Президент страны Бассиру Диомай Фай, выразив соболезнования родным погибших, призвал соотечественников не рисковать своими жизнями и пообещал усилить борьбу с группировками, организующими транспортировку незаконных мигрантов в Европу.
Морской путь от побережья Сенегала до Канарских островов — один из самых популярных и одновременно самых опасных маршрутов в Европу. Его часто используют как сами сенегальцы, так и жители Гамбии, Гвинеи-Биссау, Гвинеи и Нигерии. По оценкам организации Walking Borders, из каждых 100 человек, воспользовавшихся им, погибает в среднем 21. С января по май = на этом маршруте погибли 635 человек.
Поток мигрантов в этом направлении остается критическим. 6 ноября власти Сенегала перехватили лодку, в которой находились 142 мигранта, также пытавшихся добраться до Канарских островов. На самих Канарах 7 ноября объявили режим ЧС на острове Эль-Йерро из-за резкого притока мигрантов. По данным властей Канарских островов, за последние пять недель на Эль-Йерро прибыло свыше 8 тыс. мигрантов, из них с 1 по 6 ноября — 4587.