34 человека утонули у берегов Сенегала на пути на Канары

Морской путь от побережья Сенегала до Канарских островов — один из самых популярных и одновременно самых опасных маршрутов в Европу. Его часто используют как сами сенегальцы, так и жители Гамбии, Гвинеи-Биссау, Гвинеи и Нигерии. По оценкам организации Walking Borders, из каждых 100 человек, воспользовавшихся им, погибает в среднем 21. С января по май = на этом маршруте погибли 635 человек.