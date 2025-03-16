Лавров и Рубио обсудили дальнейшее восстановление отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Госсекретарь США провели телефонный разговор. Они обсудили дальнейшие шаги по восстановлению отношений двух стран, а также удары Соединенных Штатов по йеменским хуситам.

«Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией»,— говорится в заявлении Госдепа США.

Марко Рубио также проинформировал Сергея Лаврова о решении Вашингтона начать военные действия против движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. Госдеп назвал операцию «военным сдерживанием».

Встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии прошла 18 февраля. Тогда страны договорились в том числе восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне, а также работать над организацией встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. 27 февраля представители России и США также провели переговоры в Стамбуле. 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча американской и украинской делегаций, на которой Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.