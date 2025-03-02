Главные новости за выходные 1–2 марта

В Абхазии прошел второй тур досрочных президентских выборов, назначенных после разразившегося из-за инвестиционного соглашения с Россией политического кризиса. Победу одержал бывший вице-президент Бадра Гунба. Президент России Владимир Путин поздравил его с победой.

Исполком Рабочей партии Курдистана (РПК) объявил о прекращении огня с Турцией. К этому ранее призвал их лидер Абдулла Оджалан, находящийся в турецкой тюрьме. РПК в Турции признана террористической.

После окончившихся ссорой переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского госсекретарь Марко Рубио заявил, что господин Зеленский должен принести извинения. По сообщению The New York Times после фиаско на переговорах глава Белого дома может полностью прекратить поддержку Украины.

Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Там он встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на Даунинг-стрит. Последний заявил, что Лондон и Париж создадут план мирного урегулирования украинского конфликта. План планируется представить США.

Daily Express сообщила, что норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers отказалась предоставлять топливо американским военнослужащим, которые базируются в Норвегии. Вскоре после публикации норвежский министр обороны Торе Сандвик заявил, что Норвегия и США продолжают оборонное сотрудничество.

Вечером 1 марта завершился первый этап сделки о прекращении огня между Израилем и «Хамасом». Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представил американский план о продлении прекращения огня в секторе Газа. Израиль принял его, а «Хамас» отказался. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа.

Минобороны 1 марта сообщило об атаке украинских дронов на инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по «Турецкому потоку». Сама атака произошла еще 28 февраля. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров призвал своего турецкого коллегу Хакана Фидана воздействовать на Киев.

В Париже прошла 50-я церемония вручения кинопремии «Сезар». Мюзикл «Эмилия Перес» получил семь наград национальной кинопремии Франции, в том числе в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис, двукратный олимпийский чемпион, вновь обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. На турнире в Клермоне он преодолел планку на высоте 6,27 м. Это уже 11-й раз, когда спортсмен переписал мировое достижение.

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