Главные анонсы 3–9 марта
Важнейшие события предстоящей недели
3 марта, понедельник
У православных верующих начнется Великий пост.
В Финляндии начнутся военные учения НАТО.
Во Франции откроется Парижская неделя женской моды.
В Савеловском суде Москвы огласят приговор Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов.
4 марта, вторник
В Каире состоится саммит Лиги арабских государств по палестинской проблеме.
В Новом Орлеане начнется карнавал «Марди Гра».
5 марта, среда
В ЮАР состоится встреча целевой группы G20 по продовольственной безопасности.
В Москве в КЦ «Зарядье» откроется музыкальный фестиваль «Московское барокко».
6 марта, четверг
В Брюсселе состоится чрезвычайный саммит лидеров ЕС, посвященный конфликту на Украине и европейской безопасности.
В Кенджу (Южная Корея) состоится заседание министров финансов и управляющих центральных банков АТЭС.
7 марта, пятница
В Красногорске (Московская область) в МВЦ «Крокус Экспо» начнется фестиваль игровой культуры и увлечений «Игрокон».
В Дубае откроется инвестиционный форум БРИКС.
В Златоусте (Челябинская область) начнется финальный этап Кубка России по биатлону.
8 марта, суббота
Международный женский день.
9 марта, воскресенье
В Москве на Красной площади закроется ГУМ-каток.
В столице Канады Оттаве пройдут выборы нового лидера Либеральной партии.