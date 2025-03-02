Главные анонсы 3–9 марта

3 марта, понедельник

У православных верующих начнется Великий пост.

В Финляндии начнутся военные учения НАТО.

Во Франции откроется Парижская неделя женской моды.

В Савеловском суде Москвы огласят приговор Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов.

4 марта, вторник

В Каире состоится саммит Лиги арабских государств по палестинской проблеме.

В Новом Орлеане начнется карнавал «Марди Гра».

5 марта, среда

В ЮАР состоится встреча целевой группы G20 по продовольственной безопасности.

В Москве в КЦ «Зарядье» откроется музыкальный фестиваль «Московское барокко».

6 марта, четверг

В Брюсселе состоится чрезвычайный саммит лидеров ЕС, посвященный конфликту на Украине и европейской безопасности.

В Кенджу (Южная Корея) состоится заседание министров финансов и управляющих центральных банков АТЭС.

7 марта, пятница

В Красногорске (Московская область) в МВЦ «Крокус Экспо» начнется фестиваль игровой культуры и увлечений «Игрокон».

В Дубае откроется инвестиционный форум БРИКС.

В Златоусте (Челябинская область) начнется финальный этап Кубка России по биатлону.

8 марта, суббота

Международный женский день.

9 марта, воскресенье

В Москве на Красной площади закроется ГУМ-каток.

В столице Канады Оттаве пройдут выборы нового лидера Либеральной партии.