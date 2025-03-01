Арман Дюплантис в 11-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис, двукратный олимпийский чемпион, вновь обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. На турнире в Клермоне он преодолел планку на высоте 6,27 м. Это уже 11-й раз, когда спортсмен переписал мировое достижение. Предыдущий рекорд (6,26 м) был установлен им в августе 2024 года на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manon Cruz / Reuters Фото: Manon Cruz / Reuters

Дюплантису 25 лет. Дебютировал на международной арене в 2015 году, став победителем чемпионата мира среди юношей. В 2016 году Дюплантис стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров. Он один из самых титулованных прыгунов с шестом в истории. Помимо Олимпийских игр в Токио и Париже шведский спортсмен дважды выигрывал чемпионаты мира и трижды — чемпионаты Европы.