Министр обороны Норвегии не согласился с топливным бойкотом флота США

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что Норвегия и США продолжают оборонное сотрудничество. Королевство продолжает оказывать необходимую поддержку американскому флоту, добавил господин Сандвик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

«Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства. Я могу подтвердить, что вся запрошенная поддержка была предоставлена»,— заявил господин Сандвик (цитата по сайту правительства Норвегии). Он добавил, что американский флот продолжит получать от Норвегии необходимые ему поставки и поддержку.

Ранее Daily Express опубликовало материал о том, что норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers отказалась предоставлять топливо американским военнослужащим, которые базируются в Норвегии. В заявлении, опубликованном компанией, сказано, что Haltbakk Bunkers не поставит американцам «ни литра топлива». Так компания отреагировала на переговоры президентов США и Украины.

Информацию о том, что Haltbakk Bunkers начала бойкотировать американский флот, подтвердил председатель правления и генеральный директор компании Гуннар Гран норвежскому изданию VG. «Мы — частная компания с ограниченной ответственностью. Никто не может нам диктовать»,— сказал господин Гран.

Также VG поделилось скриншотом заявления компании, которое было опубликовано на Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Сейчас этого заявления на странице компании нет.