«Эмилия Перес» получила кинопремию «Сезар»

В Париже прошла 50-я церемония вручения кинопремии «Сезар». Мюзикл «Эмилия Перес» получил семь наград национальной кинопремии Франции, в том числе в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

Лучшим актером признан Карим Леклу, который сыграл в фильме «Роман о Джиме». Награду за лучшую женскую роль получила Афсиа Эрзи («Борго»). Премию «Сезар» в номинации «Лучший актер второго плана» получил Ален Шаба («Разбитые сердца»), «Лучшая актриса второго плана» — Нина Мерисс («История Сулеймана»).

Картина «Эмилия Перес» также получила награды за лучший адаптированный сценарий, лучшую оригинальную музыку, звуковые и визуальные эффекты, операторскую работу. Фильм также номинирован на премию «Оскар» в 13 номинациях. Вручение награды пройдет в ночь на 3 марта.

Подробнее — в материале «Ъ» «С несгораемым оптимизмом».