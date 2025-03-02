Стармер: Франция и Великобритания предложат США план мира на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал о создании плана по мирному урегулированию военного конфликта на Украине. План будет разработан совместно с Францией и с «возможно, еще одной или двумя странами», сказал господин Стармер. Стороны представят план США, сказал господин Стармер.

«Я думаю, что мы сделали шаг в правильном направлении»,— сказал он в интервью BBC.

Также господин Стармер заявил, что он твердо убежден в том, что президент США Дональд Трамп хочет урегулирования конфликта. Премьер назвал три условия для достижения прочного мира на Украине:

«Сильная Украина», которая при необходимости будет сражаться, и будет иметь сильную позицию для ведения переговоров;

Европейский «элемент» с гарантиями безопасности;

Поддержка США.

Ранее Кир Стармер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам встречи он заверил, что Лондон продолжит помогать Киеву. После этих переговоров власти Украины заявили, что Лондон готов предоставить Киеву кредит на 2,26 млрд фунтов. Средства будут выделены из доходов от замороженных активов России.

28 февраля Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне. Стороны должны были подписать сделку по редкоземельным металлам, но соглашение было сорвано, а разговор прошел на повышенных тонах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пулемет он им не даст».