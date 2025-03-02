Путин поздравил Гунбу с избранием президентом Абхазии

Президент Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с победой на президентских выборах в Абхазии. О победе господина Гунбы ранее сообщил абхазский ЦИК. Господин Путин рассчитывает, что дружественные российско-абхазские отношения будут и далее укрепляться на благо народов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Пoбеда на выбoрах, прoшедших в услoвиях свoбoднoгo нарoднoго вoлеизъявления, пoдтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и пoступательного сoциально-экoнoмического развития страны»,— говорится в телеграмме российского президента.

Первый тур досрочных выборов, назначенных после разразившегося из-за инвестиционного соглашения с Россией политического кризиса, состоялся в Абхазии 15 февраля. Второй тур завершился вчера. По предварительным итогам Бадра Гунба набрал 54,73% голосов. Его соперник — председатель оппозиционного «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба получил около 42%. В графе «против всех» отметку поставили менее 5% избирателей, а общая явка превысила 70%.

Подробнее — в материале «Абхазия сделала выбор».