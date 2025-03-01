NYT: Трамп после ссоры с Зеленским может полностью прекратить поддержку Украины

Представитель администрации США заявил, что вся американская помощь Украине, в том числе поставки боеприпасов и оборудования, одобренные при предыдущем президенте Джо Байдене, может быть отменена в ближайшее время, сообщает The New York Times (NYT). Это решение могут принять после вчерашней ссоры между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

По данным NYT, господин Трамп может прекратить даже косвенную военную помощь Украине, в том числе обмен разведданными, обучение украинских военнослужащих и пилотов, а также размещение колл-центра, координирующего международную помощь, на военной базе США в Германии. Издание пишет, что поток оружия и военной техники из Штатов в Украину уже «фактически прекратился».

Встреча господ Зеленского и Трампа состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Их переговоры переросли в спор, а затем досрочно прекратились из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. По информации The Wall Street Journal, из-за внезапного завершения встречи осталось неясно, какой объем военной и политической поддержки администрация США готова предоставить Киеву в ближайшие месяцы. О том, что Вашингтон может остановить военную помощь, также сообщали источники The Washington Post.

Подробности встречи — в публикации «Ъ» «"Ваши проблемы начинаются прямо сейчас"».