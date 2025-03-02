«Хамас» отверг план США по урегулированию конфликта в Газе

Палестинское движение «Хамас» отвергло план Соединенных Штатов Америки о прекращении огня в секторе Газа. Группировка заявила, что согласие Израиля с американской инициативой является попыткой отклониться от выполнения ранее подписанных договоренностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палестинские беженцы греются у костра в лагере Джебалия (север сектора Газа)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters Палестинские беженцы греются у костра в лагере Джебалия (север сектора Газа)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

«Мы призываем администрацию США прекратить содействие фашистским планам преступника Нетаньяху»,— говорится в сообщении пресс-службы «Хамаса». Группировка также подтвердила приверженность условиям перемирия, вступившего в силу 19 января. Первый этап сделки о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» завершился вечером 1 марта.

Сегодня, 2 марта, США предложили план перемирия в Газе из-за невозможности преодоления разногласий между Израилем и «Хамасом». Предполагается, что перемирие будет действовать на период священного месяца мусульман рамадан и иудейского праздника Песах. В первый день будет освобождена половина живых заложников и возвращена часть тел погибших. В конце, после соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены оставшиеся живые заложники и переданы тела погибших.

Израильская сторона приняла предложение Соединенных Штатов. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху при этом заявила, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) оставляет за собой право возобновить боевые действия, если дальнейшие переговоры будут неэффективными.

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