Лавров попросил Фидана воздействовать на Киев после атаки на «Турецкий поток»
Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил своему турецкому коллеге Хакану Фидану об атаке ВСУ на компрессорную станцию «Русская», которая расположена на газопроводе «Турецкий поток». Об атаке Минобороны России сообщило сегодня, 1 марта.
Хакан Фидан и Сергей Лавров
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры»,— написано в сообщении пресс-службы МИДа.
Господин Фидан в ответ пообещал, что Турция примет необходимые меры.
Украина атаковала станцию с помощью трех БПЛА, они были сбиты системами ПВО. Минобороны заявляло, что атака была осуществлена на фоне поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Это было нужно, чтобы остановить поставки газа в европейские страны, уверили в ведомстве. В прошлый раз Минобороны сообщало об атаке на эту же станцию 11 января.