Норвежская нефтекомпания отказалась поставлять топливо армии США

Норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers отказалась предоставлять топливо американским военнослужащим, которые базируются в Норвегии, передает Daily Express. Поставки прекратились после спора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

«Мы решили немедленно прекратить поставлять топливо американским войскам в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты … Никакого топлива американцам! Мы призываем всех норвежцев и европейцев последовать нашему примеру»,— заявила компания.

В заявлении Haltbakk Bunkers сказано, что «мы стали свидетелями самого большого дерьма, когда-либо представленного "в прямом эфире" нынешним американским президентом и его вице-президентом». Глава компании Гуннар Гран позже заявил, что Haltbakk Bunkers не поставит американцам «ни литра топлива, пока Трамп не закончит».

28 февраля встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского закончилась спором, из-за которого была сорвана сделка о полезных ископаемых. Белый дом позже высказался за прекращение контактов с президентом Украины.

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