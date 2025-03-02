Бадра Гунба избран президентом Абхазии

Бывший вице-президент Абхазии Бадра Гунба одержал победу во втором туре выборов, он избран президентом республики. По предварительным итогам, он собрал 54,73% голосов, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан.

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«Пo предвaрительным итогaм гoлoсoвaния Aрдзинбa Aдгур нaбрaл 41,54%, чтo сoставляет 41 708 человек. Гунба Бaдрa нaбрaл 54,73%, что сoставляет 54 954 челoвека. По итoгам повтoрнoгo гoлoсoвания избрaнным президентом Республики Абхaзия является Гунбa Бaдрa»,— сказал господин Маршан на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Названные господином Маршаном цифры учитывают также испорченные бюллетени и голосовавших против всех. От суммы поданных за обоих кандидатов голосов господин Гунба набрал 56,85%, а господин Ардзинба — 43,15 %.

Первый тур досрочных президентских выборов, назначенных после разразившегося из-за инвестиционного соглашения с Россией политического кризиса, состоялся в Абхазии 15 февраля. Во второй тур вышли два кандидата — оппозиционер Адгур Ардзинба (37%) и временно занимавший должность президента Бадра Гунба (46% голосов).

Подробнее — в материале «Ъ» «Абхазия ушла на второй круг».