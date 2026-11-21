Repubblica: Мелони выразила протест Зеленскому из-за запрещенного «Миротворца»
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за включения итальянских политиков в базу данных сайта «Миротворец» (признан экстремистским ресурсом и запрещен в России), сообщает La Repubblica. Она передала ему возмущение вице-премьера Маттео Сальвини, имя которого также находится в реестре украинского ресурса.
«Миротворец» — украинский интернет-ресурс (признан экстремистским ресурсом и запрещен в РФ), созданный в 2014 году для публикации личных данных лиц, которых власти страны считают угрозой национальной безопасности.
«Дорогой Владимир, это неприемлемо — как для Сальвини, так и для других итальянцев»,— так, по информации газеты, госпожа Мелони обратилась к украинскому президенту во время саммита «коалиции желающих» в Германии.
Маттео Сальвини из-за произошедшего уже пригрозил наложить вето на военную помощь Киеву, если не получит извинений от господина Зеленского, передает Il Fatto Quotidiano. «Если не последует опровержений, осуждения и дистанцирования (от этого сайта.— "Ъ"), мы сделаем из этого выводы»,— говорил он в программе Tg2 Post.
Имя господина Сальвини находится в реестре «Миротворца» (признан экстремистским ресурсом и запрещен в России) еще с 2017 года из-за визита в Крым. Он посещал его в составе делегации итальянских политиков и представителей партии «Лига Севера». На этой неделе в список попали семь депутатов Европарламента из разных стран. В их числе оказался один из лидеров итальянского «Движения пяти звезд» Данило Делла Валле. Политик выступает против военной помощи Киеву и настаивает на мирном разрешении конфликта на Украине.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также поручил послу в Киеве запросить у украинских властей официальные разъяснения из-за произошедшего.