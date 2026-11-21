Имя господина Сальвини находится в реестре «Миротворца» (признан экстремистским ресурсом и запрещен в России) еще с 2017 года из-за визита в Крым. Он посещал его в составе делегации итальянских политиков и представителей партии «Лига Севера». На этой неделе в список попали семь депутатов Европарламента из разных стран. В их числе оказался один из лидеров итальянского «Движения пяти звезд» Данило Делла Валле. Политик выступает против военной помощи Киеву и настаивает на мирном разрешении конфликта на Украине.