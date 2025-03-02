Израиль принял план США о продлении прекращения огня в секторе Газа

Власти Израиля приняли предложение США о временном прекращении огня в секторе Газа на период Рамадана и Пасхи. Ранее такой план предоставил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. «Хамас» пока не принял его.

«В первый день реализации этого плана половина живых и погибших заложников будет освобождена, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, будут освобождены остальные заложники, живые и погибшие»,— говорится в заявлении канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху (цитата по The Times of Israel).

Вечером 1 марта завершился первый этап сделки о прекращении огня между Израилем и «Хамасом». В заявлении канцелярии Биньямина Нетаньяху указано, что условия соглашения позволяют ЦАХАЛу возобновить боевые действия, если дальнейшие переговоры будут неэффективными.

Как сказано в заявлении, Стивен Уиткофф предложил план исходя из того, что «на данном этапе невозможно преодолеть разногласия между сторонами для завершения войны». Он считает, что для достижения постоянного прекращения огня «требуется дополнительное время».

В канцелярии премьера Израиля утверждают, что «Хамас» отказывается принимать предложение о продлении прекращения огня. Там добавили, что Израиль немедленно вступит в переговоры по всем деталям плана спецпосланника США, если палестинское движение изменит свою позицию.

Рамадан начался вечером 28 февраля и продлится до 30 марта. Еврейская Пасха (Песах) пройдет с 12 по 20 апреля.

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