Рубио: Зеленский должен извиниться за спор с Трампом в Белом доме

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен принести извинения за то, что встреча с ним в Белом доме обернулась «фиаско». Он также усомнился, что Владимир Зеленский действительно хочет достичь урегулирования конфликта.

«Когда вы начинаете говорить об этом агрессивно — а президент — это человек, заключающий сделки, он заключал сделки всю свою жизнь, — вы не сможете усадить людей за стол переговоров. И поэтому вы начинаете понимать, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения»,— сказал Марко Рубио в интервью CNN.

По словам Госсекретаря США, Дональд Трамп будет стремиться к урегулированию конфликта на Украине, даже если вероятность этого составляет 1%. Он также сказал, что для предоставления гарантий безопасности сначала должен быть подписано соглашение о мире.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, перешедшая в спор, состоялась 28 февраля Белого дома. Она завершилась преждевременно. Итоговая пресс-конференция была отменена, а подписание сделки о полезных ископаемых сорвано. Дональд Трамп позже заявил, что Владимир Зеленский «переоценил свои возможности».

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